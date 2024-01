Salzgitter. Wer eingebürgert werden möchte, braucht Geduld. Nicht nur in Salzgitter. Die Gründe sind nachvollziehbar, meint Stefani Koch.

Das erfordert wirklich einen langen Atem. Im Schnitt eineinhalb Jahre dauert der Einbürgerungsprozess in Salzgitter. Doch nicht nur hier, sondern auch in anderen Kommunen in Niedersachsen. Die Gründe sind klar: Personalmangel und großer Andrang, jeder Fall ist anders. Der Arbeitsaufwand also groß. All das sorgt dafür, dass sich die Anträge bei der Stadt Salzgitter stapeln. Sagenhafte 1100 Anträge liegen dort.