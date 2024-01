Liebenburg. In Liebenburg trifft sich eine Runde, die gemeinsam Monster besiegt und Rätsel löst. Was dahinter steckt, lesen Sie hier

Junge Leute sitzen nur vor der Glotze, hängen am Smartphone ab oder daddeln an technischem Gerät? Und Kult und Kultur passen nicht zusammen? Von wegen! Beim jüngsten Spieleabend des Kulturvereins Lewer Däle in Liebenburg gab es das Gegenteil zu erleben – und es war dort alles ganz anders als sonst.