Salzgitter. Mit einer Großkundgebung vor dem Brandenburger Tor endeten die Proteste der Bauern. So reagierten Salzgitters Landwirte vor Ort.

Auf die Protestfahrt von Landwirten aus ganz Deutschland am Montag nach Berlin haben die Bauern in Salzgitter zufrieden reagiert und große Hoffnung gesetzt. Zwar seien sie nur mit gedämpften Erwartungen zur Großkundgebung gegen die geplanten Sparmaßnahmen der Bundesregierung ans Brandenburger Tor gefahren, hieß es. Vom Ergebnis wollen sie nun weitere Aktionen abhängig machen. Nach ersten Schätzungen der Polizei waren zur Protestaktion „weit über 5000 Fahrzeuge“ wie Traktoren und Lastwagen in die Hauptstadt gekommen.

Was Salzgitteraner beim Protest in Berlin erlebten

Im Bereich rund um das Brandenburger Tor kam es zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen, der öffentliche Nahverkehr stand teils still, wie Teilnehmer berichteten. Landwirt Arne Köhne aus Salzgitter, der bereits am Sonntag nach Berlin angereist war, um seinem Unmut gegen die Regierungspolitik Luft zu machen, sagte unserer Zeitung am Montagnachmittag, die Kundgebung sei ein „sehr eindrucksvolles Erlebnis“ gewesen. Vor allem von der Unterstützung in der Bevölkerung zeigte er sich sehr beeindruckt. Die Protestaktion sei friedlich verlaufen, er habe keinerlei Zwischenfälle bemerkt.

Aus Salzgitters Stadtgebiet seien bis zu 100 Landwirte vors Brandenburger Tor gezogen. Für den 47-jährigen Köhne war in Berlin eine „Umbruchstimmung in der Bevölkerung“ spürbar. Noch nie in seiner Berufslaufbahn habe er eine derartige Solidarität erlebt. „Wir haben am Brandenburger Tor das Signal setzen können, dass die Bundesregierung nicht weiter so umgehen kann mit dem Mittelstand“, sagte Köhne.

Diese Bilanz zieht Salzgitters Kreislandwirt

Kreislandwirt Andreas Schrader, der den Ablauf des Abschlussprotests seiner Kollegen von zu Hause verfolgte, zeigte sich eher skeptisch. So erwarte er zwar, dass die Aktionswoche die Bundesregierung nachdenklich macht, gab sich aber wenig optimistisch, dass dem Dialog zwischen Ampel-Fraktionen und Bauern auch Taten folgen werden. Denn es gehe letztlich um ein gesellschaftliches Problem. „Einem Großteil der Bevölkerung ist egal, was in der Landwirtschaft geschieht und mit welchem Einkommen dort gewirtschaftet werden muss“, ahnte Schrader. Insgesamt zog er eine positive Bilanz der Aktionswoche: „Die Demonstrationen haben sich gelohnt, gemeinsam mit dem Handwerk und Speditionen ist es uns gelungen, die Bevölkerung wachzurütteln und ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen“. Schrader, der nach eigener Schätzung für die Proteste bis zu 30 Stunden auf seinem Trecker saß und rund 200 Kilometer hinter sich brachte, lobt die große Solidarität in Salzgitter: „Das hat zusammengeschweißt“.

So zufrieden sind Salzgitters Landwirte mit dem Protest

Landwirt Andreas Niehus aus Groß Mahner, der aus gesundheitlichen Gründen nicht am Protestzug nach Berlin teilnehmen konnte, zeigte sich auch eher skeptisch, was handfeste Ergebnisse der Aktionswoche angeht. Doch auch er war „sehr zufrieden“ mit der Rückendeckung in Salzgitter, sie sei „überragend“ gewesen: „Alle sind motiviert, weil das Fass am Überlaufen ist“, sagte der Salzgitteraner, der nach eigenen Angaben bis zu 15 Stunden auf seinem Trecker verbracht hat, um die Proteste wirkungsvoll zu unterstützen.