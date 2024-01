Salzgitter. Unbekannte haben Sonntagnacht die Fenster eines Teleskopladers eingeschlagen. Das sind die Blaulicht-Meldungen aus Salzgitter.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Salzgitter an einem landwirtschaftlichen Teleskoplader mehrere Seitenscheiben, die Frontscheibe sowie das Glas eines Frontscheinwerfers zertrümmert. Laut einer Pressemitteilung der Polizei Salzgitter stand das Fahrzeug im Zusammenhang mit den Bauern-Protesten auf einer Brücke über der Autobahn 39.

Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05341) 18970 zu melden.

Unbekannte brechen in Lebenstedt in Restaurant ein

Unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen von 2 bis 7 Uhr in ein Restaurant in der Konrad-Adenauer-Straße in Lebenstedt eingebrochen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei Salzgitter haben sie sich durch den Glaseinsatz der Eingangstür Zutritt in das Restaurant verschafft. Die Täter zerstörten zahlreiche Gegenstände in den Räumen und erbeuteten ein Mobiltelefon. Es entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 zu melden.

red