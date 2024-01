Lebenstedt. Die Polizei Salzgitter berichtet von acht beschädigten Autos im Teichwiesenweg. Außerdem erwischen Beamte einen alkoholisierten Fahrer.

Am Wochenende hat ein Unbekannter acht Reifen im Teichwiesenweg in Lebenstedt zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, hat der Täter zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, an acht Fahrzeugen jeweils einen Reifen beschädigt. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 1300 Euro. Hinweise: (05341) 18970.

Polizei zieht alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr

Ebenfalls im Teichwiesenweg haben Beamte am Sonntag, 1.41 Uhr, einen 43-jährigen Fahrzeugführer kontrolliert. Laut Mitteilung nahmen die Polizisten einen „deutlichen Alkoholgeruch“ im Auto des Mannes war. Der Fahrer räumte ein, Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich 1,34 Promille.

Der 43-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und beschlagnahmte den Führerschein. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

red