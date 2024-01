Salzgitter-Bad. Familie Flaum betreibt die Fasson-Textilpflege seit 17 Jahren. Nun müssen sie das Geschäft abgeben und suchen einen Nachfolger.

17 Jahre lang war Anastasia Flaum leitende Angestellte in der Fasson-Wäscherei in Salzgitter-Bad. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie die Wäscherei schon von ihrer Mutter übernommen. Das Geschäft selbst besteht laut Flaum dort schon seit insgesamt 30 Jahren. Zum Sommer müssen sie die Traditionswäscherei am Bohlweg aus persönlichen Gründen allerdings abgeben. Nun sucht die Familie also dringend einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, um die Wäscherei weiterzuführen.