Gebhardshagen. Die Stadt hat die letzten Weichen für den Bau des Marktes am Weddemweg gestellt. Nun muss nur noch der Investor zustimmen.

Die Stadt hat die letzten rechtlichen Weichen für den Umzug des Rewe-Supermarktes auf das Kleingartengelände am Weddemweg gestellt. Mit der unmittelbar bevorstehenden Umstufung der Landesstraße (L472) auf eine Gemeindestraße seien nun die formellen Voraussetzungen gegeben, dass die Stadt die geplante Zufahrt zum Nahversorger bauen könne, sagte Baudezernent Michael Tacke auf Anfrage unserer Zeitung am Donnerstag. Es gibt zwar immer noch keine Baugenehmigung, doch die Part AG aus Bad Gandersheim als Investor habe der Stadt gegenüber erneut versichert, dass sie am Vorhaben festhalten will, befinde sich derzeit aber noch in internen Abstimmungen.