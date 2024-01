Salzgitter. Salzgitter soll einen Wald pflanzen, der frisch getrauten Hochzeitspaaren gewidmet ist. Darum empfehlen das auch andere Kommunen.

Wer sich in Salzgitter trauen lässt, soll künftig grüne Spuren hinterlassen. In Form von Hochzeitsbäumen. So haben sowohl der Ausschuss für Feuerwehr und öffentliche Ordnung als auch der Stadtplanungs- und Bauausschuss einmütig empfohlen, nach Vorbildern etwa in Schöningen, Hattingen, Gevelsberg, Münster oder Schwerin auch in der Stahlstadt einen Hochzeitswald zu pflanzen. In einem Antrag, den die Gruppe von „Partei“ und Grünen eingebracht hat, wird die Verwaltung aufgefordert, genaue Standorte zu suchen und dem Rat zur Entscheidung vorzulegen. Bevorzugt werden Hochzeitsstandorte wie etwa Ringelheim, um die Trauung mit dem Pflanzen von Bäumen zu verbinden.