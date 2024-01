Lebenstedt. Für rund neun Millionen Euro entsteht an der Pestalozzistraße in den nächsten Monaten die Grundschule Nord. Das ist genau geplant.

Wenn alles nach Plan läuft, soll Salzgitters neue und temporäre Grundschule Nord schon zum Schuljahr 2024/25 an den Start gehen. Am Montag erst war Spatenstich, nach den Sommerferien soll der Neubau bereits bezugsfertig sein. Möglich mache das die Kombination aus Modul- und Festbau, berichtete Sozialdezernent Dirk Härdrich beim ersten Spatenstich an der Pestalozzistraße in Lebenstedt.