Liebenburg. An einer Übergabestation an der K12 zwischen Liebenburg und Klein Mahner trat am Sonntagabend Gas aus. Der Bereich wurde weiträumig gesperrt.

Starker Gasgeruch auf der Kreisstraße 12 zwischen Liebenburg und Klein Mahner hat am Sonntagabend die Kameraden von drei Feuerwehren zum Einsatz gerufen. 37 Kameraden der Feuerwehren Liebenburg, Klein Mahner und Neuenkirchen waren im Einsatz.

Gas tritt an Übergabestation an der K12 aus – WEVG Salzgitter konnte Schaden beheben

Trotz des starken Windes bestätigte sich vor Ort der Gasgeruch. Die vermeintliche Schadstelle wurde an der Übergabestation an der K12 ausgemacht. Eine aus Richtung Salzgitter kommenden Druckleitung verteilt dort das Gas ins Liebenburger Gemeindenetz. Ein Mitarbeiter des Versorgers, der WEVG Salzgitter, der zur Einsatzstelle hinzugerufen wurde, konnte den Schaden beheben.

Der Bereich um die Übergabestation wurde weiträumig abgesperrt. Für den Zeitraum des Feuerwehreinsatzes blieb die Kreisstraße zwischen der Abzweigung L 510 und Klein Mahner voll gesperrt. Die Funktion der Gasversorgung wurde nach ersten Erkenntnissen nicht beeinträchtigt.