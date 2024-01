Salzgitter. Der Mann war mit dem Auto unterwegs, als ihm auffiel, dass ein Van hinter ihm her fährt. Zuhause angekommen setzt der Van-Fahrer Schüsse ab.

Unheimlicher Vorfall am Samstagabend in Salzgitter-Bad. Wie die Polizei berichtet, wurde ein 36-jähriger Autofahrer von einem Van (VW T4) bis nach Hause verfolgt. Zunächst sei dem Verfolgten die rücksichtslose Fahrweise des Van-Fahrers aufgefallen. Er fuhr ihm bis zur Wohnanschrift hinterher.

Als der 36-Jährige dann parkte und zu seiner Wohnung ging, hielt der Fahrer des VW-Vans an, öffnete die Seitenscheibe und feuerte mindestens fünf Schüsse aus einer Schreckschusswaffe auf den Boden ab. Anschließend fuhr der Täter davon. Aufgrund der Schussabgabe wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 in Verbindung zu setzen.

Radfahrer in Watenstedt verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer ist es am Freitagmorgen in Salzgitter-Watenstedt gekommen. Ein 24-Jähriger aus Salzgitter fuhr mit seinem Pkw auf dem Watenstedter Weg und wollte auf den Parkplatz einer Bäckerei abbiegen. Dabei übersah er einen 22-jährigen Radfahrer, der den Radweg in falscher Richtung befuhr. Es kam zur Kollision, der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 1650 Euro.

Fahranfängerin verletzt sich bei Unfall zwischen Fredenberg und Lesse

Am Freitagabend ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Kreisstraße 6 zwischen Salzgitter-Fredenberg und -Lesse gekommen. Eine 18-jährige Fahranfängerin aus Salzgitter befuhr laut Polizei mit ihrem Pkw die Kreisstraße in Richtung Lesse und kam in einer engen Rechtskurve vermutlich aufgrund von zu hohem Tempo bei regennasser Fahrbahn von der Straße ab und rutsche in einen Graben. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 20-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

