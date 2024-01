Salzgitter-Bad. Es hat schon Kult-Charakter: das Neujahrskonzert in Salzgitter-Bad. Was das Göttinger Symphonieorchester diesmal bot, lesen Sie hier.

Andrea Leifeld

Der musikalische Start ins Jahr 2024 glückte am Freitagabend mit Bravour und viel Applaus, als der Kulturkreis Salzgitter und die Stadt zum melodischen Schmankerl in die Aula des Gymnasiums in Salzgitter-Bad einluden. Auf gewohnt schwungvolle Art bestritt das Göttinger Symphonieorchester den musikalischen Neujahrsempfang. Eben noch im September 2023 mit deftigen Hollywood-Blockbuster-Melodien zu Gast in der Stahlstadt, waren die gut 40 Musiker aus 24 Nationen zum Jahresbeginn gerne in Salzgitters Süden zurückgekehrt. Sehr zur Freude der musikliebenden Konzertbesucher. Die Veranstaltung zeigte sich bereits im Vorfeld vieler Wochen ausverkauft.

Was das Göttinger Symphonieorchester zum Jahreswechsel mitbrachte

Unter der Leitung und munteren Moderation des Australiers Nicholas Milton als Chefdirigenten hatte das Symphonieorchester dann auch ein bemerkenswertes Musikpaket mitgebracht, mit ebenso bekannten wie bezaubernden Melodien vom Persischen Marsch bis zu einem kribbeligen daherkommenden Bienenschwarm noch vor der Pause. Als Solisten überzeugte die bewundernswerte Sopranistin Eva Hartová aus Prag. Passagen der Verdi-Oper Rigoletto brachten der Opernsängerin Bravo-Rufe und besonderen Applaus.

So reagierte der Kulturverein beim Neujahrskonzert

Umfänglich waren auch die Gruß- und Dankesworte der Kulturkreis-Vorsitzenden Astrid Reupke an die zahlreichen Sponsoren und mehr als 700 Konzertbesuchern. Nur mit ihnen sei so eine wunderbare Konzertveranstaltung möglich. Auch hielt Astrid Reupke einen originellen Tipp parat, wie 2024 für jedermann zu einem schönen Jahr werden könne: „Schreiben Sie an jeden Tag einen schönen Moment auf. Am Jahresende können Sie dann auf 366 schöne Momente zurückblicken.“

Bis zu einem Wiedersehen mit dem Göttinger Symphonieorchester wird der Trick freilich nicht reichen, denn das Können der Musiker und ihre muntere Moderation seien stark nachgefragt. Eine musikalische Rückkehr in die Stahlstadt war aber auch dem Kulturkreis ein wichtiger Wunsch. „Wir sind mit den Konzertplanungen bereits im Jahr 2026 angekommen. Vorher war kein Termin mehr möglich“, betonte Reupke. Aber auch die Vorfreude ist bekanntlich eine besonders schöne Freude.