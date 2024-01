Salzgitter-Lebenstedt. In Salzgitter ist ein Senior Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Eine Frau verschaffte sich Zutritt zur Wohnung und stahl Geld.

In Salzgitter-Lebenstedt hat eine Frau durch einen Trickdiebstahl am Silvestertag Geld aus der Wohnung eines betagten Seniors entwendet. Dies berichtet die Polizei am Freitag in einer Pressemitteilung. Demnach ereignete sich der Trickdiebstahl am 31. Dezember gegen 14 Uhr.

Nach Angaben der Polizei habe eine etwa 40 jahre alte Frau an der Wohnungstür eines sehr betagten Seniors geklingelt. Der Mann öffnete die Tür und die Frau bat um ein Glas Wasser, woraufhin der Senior die Frau in seine Wohnung ließ. Während der Mann das Glas Wasser holte, habe sich die Frau offensichtlich unbemerkt in der Wohnung bewegen können, heißt es in der Mitteilung der Polizei Salzgitter.

Nach Trickdienbstahl in Salzgitter-Lebenstedt: Polizei warnt vor dieser Masche

Das nutzte die Frau dazu, um eine geringe Bargeldsumme zu entwenden und die Wohnung anschließend zu verlassen. Eine konkrete Täterbeschreibung liegt der Polizei Salzgitter nicht vor.

Aufgrund der Ereignisse in Salzgitter-Lebenstedt macht die Polizei deutlich, dass niemand aufgrund eines erbetenen Getränkes einer anderen Person Einlass in die Wohnung gewähren müsse. Stattdessen könnten die Menschen das Getränk auch vor der Tür in Empfang nehmen.

red