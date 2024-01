Salzgitter. Im Dezember gab es ungewöhnlich viele Krankheitsfälle – weshalb viele Kitas ihre Zeiten einschränken mussten. So ist die Lage jetzt.

18 Mal mussten Kitas in Salzgitter seit Beginn des Kindergarten-Jahres bereits Gruppen schließen oder ihre Betreuungszeiten einschränken. Das teilt Sozialdezernent Dirk Härdrich auf Anfrage mit. In sechs Fällen wurden ganze Gruppen geschlossen, in zwei Fällen gleich für zwei oder drei Tage. In acht Fällen kam eine Notbetreuung zustande. „Viele Kitas gaben die Rückmeldung, dass sie aufgrund krankheitsbedingter Personalausfälle schließen oder reduzieren müssen, die Kinder jedoch seltener krankheitsbedingt fehlten“, ordnet Härdrich die Situation ein.