Salzgitter. Auf digitalem Weg soll das E-Rezept Patienten viel Zeit und lange Wege ersparen. Die Erwartungen sind hoch, doch die Kritik ist groß.

Das E-Rezept, das seit Jahresbeginn verpflichtend in den Apotheken eingeführt worden ist, um Patienten auf elektronischem Weg die Abholung von Arzneimitteln zu erleichtern, hat im Stadtgebiet eine holprige Einführungsphase hinter sich. Insgesamt ist es aber auf eine mit Kritik gewürzte, positive Resonanz gestoßen. In einem sind sich Apotheker und Ärzte in Salzgitter einig: Bis die Umsetzung reibungslos läuft, dürfte es noch mindestens mehrere Monate dauern.