Salzgitter. Die Polizei hat am Mittwoch in Salzgitter-Bad einen 58-jährigen Pkw-Fahrer kontrolliert. Dann musste ein Krankenwagen her.

Die Polizei hat am Mittwochvormittag in Salzgitter-Bad einen offenbar stark alkoholisierten Autofahrer in Salzgitter-Bad kontrolliert. Der 58-Jährige stand so stark unter dem Einfluss des Alkohols, dass er während der Kontrolle in der Straße Kurze Wanne zusammenbrach und für ihn ein Rettungswagen angefordert werden musste, schreibt die Polizei.

Bei dem Verursacher musste eine Blutprobe entnommen werden, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Unbekannter tritt in Gebhardshagen Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge

In Gebhardshagen hat ein Unbekannter am späten Freitagabend gegen Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge getreten. Noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte flüchtete der Verursacher. Der Mann, der im Bodenbacher Ring, Am Dorfrand und in der Oderstraße den Schaden hinterließ, kann laut Polizei wie folgt beschrieben werden: etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa. 1,80 Meter groß, war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke, einer hellen Hose und einer schwarzen Mütze bekleidet. Die Polizei ermittelt in acht Fällen gegen den noch unbekannten Täter wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Gebhardshagen unter (05341) 867240 in Verbindung zu setzen.

red