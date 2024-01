Salzgitter. Mehr Reichweite, weniger Gewicht und schnelleres Laden – die Feststoffzelle gilt als nächster großer Schritt in der Elektromobilität.

Europas größer Autobauer Volkswagen meldet einen Erfolg bei der Entwicklung der Feststoffzelle, die als nächste Generation von E-Auto-Batterien gilt. Eine Feststoffzellenbatterie habe im VW-Labor in Salzgitter nun einen Langzeittest bestanden, teilte die fürs Batteriegeschäft zuständige Konzerntochter PowerCo am Mittwoch mit. Die Zelle habe mehr als 1000 Ladezyklen absolviert, was einer Gesamtreichweite von rund 500 000 Kilometern entspreche, so PowerCo. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ berichtet.