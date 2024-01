Salzgitter. Enrica Lorina ist das erste 2024 in Salzgitter geborene Baby. Ihre Eltern Chiara Surano und Marc-André Ney sind überglücklich

Enrica Lorina Ney ist Salzgitters Neujahrsbaby 2024. Ihre Mutter Chiara Surano brachte sie am Dienstag um 1.05 Uhr im Helios-Klinikum Salzgitter zur Welt. Die Kleine wiegt 3050 Gramm und ist 51 Zentimeter groß. Enrica Lorina ist das zweite Kind der 26-Jährigen, die ursprünglich aus Bad Gandersheim stammt und nach Salzgitter gezogen ist, wie sie erzählte.

Das Salzgitteraner Neujahrsbaby hat ein Brüderchen, den drei Jahre alten Damiano, der bereits den Kindergarten besucht. „Und jetzt habern wir die kleine Maus dazubekommen“, freut sich Chiara Surano über ihren Nachwuchs. Enrica Lorina sei ein Wunschkind gewesen, so die junge Mutter. Geplant sei sie aber nicht gewesen, so Chiara Surano. „Das ist so gekommen“.

Geburt war innerhalb von zwei Stunden erledigt

Wie fühlt man sich als Mutter? „Glücklich!“, antwortet Chiara Surano, ohne nachzudenken. Eigentlich sei der Geburtstermin für den 15. Januar berechnet gewesen. „Ging schneller.“ Als es so weit war, war Chiara Surano noch zu Hause. „Ich wollte eigentlich noch gar nicht los, wollte noch abwarten.“ Doch dann sei die Geburt innerhalb von zwei Stunden erledigt gewesen.

Im Kreißsaal war auch der Papa, Marc-André Ney, der aus Salzgitter kommt und sich glücklich und stolz fühlt, dabei. Bruder Damiano (3) indes habe zu Hause geschlafen. „Der hat davon nichts mitbekommen.“

Chiara Surano kennt den Ort des Geschehens: Sie arbeitet als examinierte Krankenschwester in der Unfall-Chirurgie der Helios-Klinik.

red