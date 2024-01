Salzgitter. Was wünschen sich die Salzgitteraner fürs neue Jahr, und wie begrüßen sie es? Wir haben uns umgehört und umgesehen.

Die einen starteten mit einem erfrischenden Bad im Salzgittersee ins Jahr 2024, die anderen mit einer Party mit Freunden und Familie. Wieder andere ließen es ruhig angehen und unternahmen einen ausgedehnten Spaziergang am Neujahrstag. Wir haben in der Silvesternacht und am Neujahrstag einige Salzgitteraner befragt und einige Impressionen eingefangen. Ein Neujahrsbaby übrigens war bis zum späten Nachmittag noch nicht in Sicht.