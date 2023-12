Othfresen. Aus dem kleinen Othfresen zog es einst viele Menschen in die Welt. Was die Auswanderer antrieb - und wie sie in Australien lebten.

Besuch von weither, quasi vom anderen Ende der Welt, hatte in diesen Tagen Othfresens Ortsheimatpfleger Werner Wenke im Heimatmuseum. Die Australier Bryan und Neroli Winter (geborene Hartmann) hatten sich aufgemacht zu einer zehntägigen Deutschlandreise. Aus dem australischen „Othfresen“ bei Dundee (Queensland) kommend, führte sie ein 18-Stunden Flug über Singapur bis München, anschließend mit der Bahn weiter bis nach Goslar und schließlich per Bus ins deutsche Othfresen.