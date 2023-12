Salzgitter. Eine Frau schafft es gleich mit drei Texten in die Top-10 unserer erfolgreichsten Artikel des Jahres. Wer.... das erfahren Sie hier.

Welche Artikel der Salzgitter Zeitung haben die Leserinnen und Leser im vergangenen Jahr am meisten interessiert? Wir haben uns die Top-10 einmal angeschaut. Hier sind sie:

Spitzenreiter in der Gunst unserer Leserinnen und Leser war der mysteriöse laute Knall mitten in der Nacht zum 19. Oktober. Unzählige Menschen hatten ihn gehört - und nicht nur in Salzgitter wurde gerätselt, denn auch in den Landkreisen Wolfenbüttel und Peine war er zu hören. Was war das? Diese Frage bewegte Tausende. Und die Lösung war am Ende schnell gefunden. Hier geht es direkt zum Artikel.

Auf Platz 2 folgt die Geschichte „Fremden geheiratet - So geht es Kinga aus Salzgitter“. Im November hatten wir über die Thiederin Kinga Tucholski berichtet, die 2022 bei der Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ mitgemacht hatte. Wir wollten wissen, wie es ihr inzwischen ergangen ist, und ob sie auch die aktuelle Staffel der Sendung verfolgt. Zum Text geht es hier.

Kinga Tucholski und der Artikel über ihre Zeit nach „Hochzeit auf den ersten Blick“ landeten in unserem Jahres-Ranking auf Platz 2. © FMN | Stefani Koch

Platz 3 unseres Rankings geht ebenfalls an einen TV-Star aus Salzgitter: „So geht es für Monika Gajek nach dem DSDS-Finale weiter“ hatten wir am 20. April getitelt. Kurz zuvor hatte die Salzgitteranerin Platz 2 bei der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ belegt. Das Interesse an Monika Gajek und ihren DSDS-Auftritten war insgesamt riesig. Das zeigt auch ein Blick auf unser Top-10-Ranking: Gleich drei Texte, in denen es um den DSDS-Star aus Salzgitter geht, finden sich dort. Der Text „Ganz knapp gescheitert – Monika Gajek verpasst den DSDS-Sieg“ belegt Platz 8, der Artikel „Salzgitters DSDS-Star geht auf Tour – mit ihrer Jurorin“ Platz 10.

Der Bericht über den Amok-Alarm am Gymnasium Salzgitter-Bad vom 14. November interessierte unsere Leserinnen und Leser ebenso sehr. Im November war die Schule evakuiert worden, nachdem telefonisch bei der Polizei gemeldet worden war, ein bewaffneter Mann habe das Schulgebäude betreten. Am Ende stellte sich laut Angaben der Polizei heraus, dass ein Salzgitteraner bewusst einen Fehlalarm ausgelöst hatte. Hier geht es zum Artikel „Gymnasium Salzgitter-Bad evakuiert – Einsatz offiziell beendet“, der auf Platz 4 unseres Jahres-Rankings zu finden ist.

Im November hatte es am Gymnasium Salzgitter-Bad nach einem Amok-Alarm einen Großeinsatz gegeben. © FMN | Rudolf Karliczek

Das Unglück am Bahnhof in Salzgitter-Bad findet sich ebenfalls im Ranking der am meisten gelesenen Artikel des Jahres 2023. Im Juli hatte sich das tragische Unglück ereignet. Ein 43-Jähriger wollte nachts in einen Zug einsteigen und stürzte ohne Fremdeinwirkung in den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig. Der Mann erlag einige Tage später seinen Verletzungen.

Das Schicksal der japanischen Spitz-Mix-Hündin Lawa berührte die Herzen unserer Leserinnen und Leser ebenfalls sehr. Die Geschichte, die wir im August veröffentlicht hatten, schaffte es auf Platz 6 unseres Jahres-Rankings. Die Hunde-Dame war gemeinsam mit ihrem Bruder am Salzgittersee gefunden und ins Tierheim nach Salzgitter-Bad gebracht worden.

Spitz-Mix-Hündin Lawa suchte ein Zuhause. Das interessierte viele unserer Leserinnen und Leser. © FMN | Tierheim Salzgitter

Platz 7 der Top-Geschichten des Jahres 2023 geht an den Bericht über eine Razzia bei einem Autohändler aus Salzgitter. Im März hatte die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts gewerbsmäßiger Bandenhehlerei ermittelt, hatte Hans Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig damals auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt. Die Beamten stellten unter anderem sechs Autos sicher. Hier geht es zum Artikel.

Platz 8 geht - wie bereits erwähnt - an Salzgitters DSDS-Star Monika Gajek. Platz 9 an die Wollersheims, die mit ihrem Besuch beim FC Flachstöckheim im November für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hatten. Die ehemalige Rotlichtgröße und seine Frau Ginger Castello waren VIP-Gäste bei dem Salzgitteraner Verein. Hier geht es zum Artikel.

Platz 10 geht, wie bereits erwähnt, ebenfalls an Monika Gajek. Genauer gesagt, an die Nachricht, dass sie mit ihrer Jurorin auf Tour geht. Zum Text geht es hier.