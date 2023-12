Salzgitter-Bad. Das Konzert in der Kniki war eine Zeitreise. Wie Fans und Band in Erinnerungen schwelgten, lesen Sie hier.

Die Hawkids luden am Freitag zu einer Zeitreise ein. Mit ihrem Konzert zum Jahresabschluss in der Kniki in Salzgitter-Bad entführten sie ihre Gäste in die 1960er-Jahre.