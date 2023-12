Lebenstedt. Das alte Dorf in Lebenstedt war einst die Partymeile der Stadt. Geblieben ist nicht viel. Warum die Jazz-Galerie nun auch dicht macht.

Schluss, aus, vorbei. Bianca Koch hat mit der Jazz-Galerie eine der letzten Kult-Kneipen in Salzgitter geschlossen. Fast heimlich, still und ohne großes Tamtam. Am 17. Dezember hatte sie die Türen der Jazz-Galerie zum letzten Mal geöffnet. Seitdem ist der Laden dicht. Noch aber ist sie täglich da und wickelt ihn ab. Zuletzt wurden Kicker, Kühlschränke, Spiel- und Zigarettenautomaten abgeholt. Viele Erinnerungsstücke sind schon abgebaut und abgeholt. Von ehemaligen Mitarbeitern oder Stammkunden. Und das eine oder andere Erinnerungsstück wird am Ende auch die letzte Wirtin der Jazz-Galerie behalten.