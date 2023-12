Salzgitter. Die Lage hat sich entspannt. Doch für das Wochenende ist Regen angesagt. So bereitet sich die Berufsfeuerwehr Salzgitter darauf vor.

Die Hochwasser-Lage in Salzgitter entspannt sich etwas. „Wir haben im Laufe des Tages die Pegelstände regelmäßig kontrolliert. Sie sinken leicht. Auch der der Fuhse innerhalb des Stadtgebietes von Salzgitter“, berichtete Fabian Abt, Einsatzleiter bei der Berufsfeuerwehr in Salzgitter, auf Nachfrage unserer Zeitung. Auch in Ringelheim habe sich die Lage etwas entspannt. Innerste und Warne sowie zahlreiche Bäche waren neben der Fuhse in den vergangenen Tagen an vielen Stellen Salzgitters über die Ufer getreten.

Die Pegelstände der Flüsse und Bäche sind in Salzgitter leicht gesunken

„Die Schutzmaßnahmen, die wir in den vergangenen Tagen zum Beispiel in Ringelheim und Salder aufgebaut haben, werden wir noch nicht wieder abbauen. Die Sandsäcke bleiben also noch liegen“, betonte Abt. Niemand wolle schließlich in den nächsten Tagen eine böse Überraschung erleben. Denn: „Es ist für die nächsten Tage wieder Regen angesagt. Wir hoffen jetzt erst einmal, dass wir gut über das Wochenende und ins neue Jahr kommen.“ Die Berufsfeuerwehr werde über den Jahreswechsel in ganz normaler Besetzung Dienst tun. Ebenso die Freiwilligen Feuerwehren. Aufgestockt werde nicht.

Regen ist angesagt - Die Feuerwehr hat für eine erneute Verschärfung der Lage in Salzgitter Sandsäcke eingelagert

Um auf weiteren Regen und eventuell wieder steigende Pegel vorbereitet zu sein, hat die Feuerwehr in Salzgitter Sandsäcke eingelagert. „Wir haben ein großes Kontingent zurückgehalten. Das lagert auch frostsicher“, betonte Abt. Weil sich die Lage aber derzeit leicht entspanne und genügend Sandsäcke für eine mögliche Verschärfung der Lage in Salzgitter eingelagert seien, habe die Berufsfeuerwehr am Donnerstag die Hildesheimer Kollegen unterstützt: „Wir haben am Morgen 2000 Sandsäcke nach Freden im Landkreis Hildesheim geliefert.“ Die Gemeinde liegt an der Leine – dort werden die Sandsäcke aus Salzgitter dringend benötigt.