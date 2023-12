Salzgitter. Mini-PV-Anlagen sollen Klimaschutz und die Senkung von Energiekosten für jedermann ermöglichen. Das sagen Vermieter in Salzgitter dazu.

Balkonkraftwerke, das sind kleine Photovoltaikanlagen für die Balkonbrüstung, die im wahrsten Sinne des Wortes Strom für die Steckdose produzieren, denn dort wird der Strom tatsächlich einfach über einen Stecker eingespeist. Sie sollen die Energiewende sozusagen greifbar werden lassen und an den Sonnenplatz des kleinen Mannes und der kleinen Frau bringen. Wie aber sehen das die beiden großen Vermieter in Salzgitter, die TAG mit 8800 Wohnungen und die Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter mit 4144 Wohneinheiten, in Salzgitter? Betreut werden diese Wohnungen von der WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter. Bei der TAG gibt es bereits eine Mustervereinbarung für solche Kraftwerke. Die Wohnbau Salzgitter nimmt sogar an einem Pilotprojekt teil. Also, alles prima Klima, oder? Nicht so hastig, denn tatsächlich ist wohl die Einzelfallbewertung entscheidend. Und das hat aus Sicht der Gesellschaften gute Gründe.