Salzgitter. Die Jugendliche wird seit Mittwochabend vermisst. Freunde suchen auch über die sozialen Netzwerke. Hier erfahren Sie mehr zu dem Fall.

Die Polizei in Salzgitter ermittelt in einer Vermisstensache. Das bestätigte Polizeisprecher Malte Jansen am Donnerstagmorgen auf Anfrage unserer Zeitung. Demnach wird die 15-jährige Jugendliche aus Salzgitter seit Mittwochabend vermisst. „Die Kollegen waren bereits am Abend bei der Familie. Derzeit überprüfen die Kollegen die Kontaktadressen der Jugendlichen“, erklärte Jansen.

Familie und Freunde hatten am Donnerstagmorgen auch über die sozialen Netzwerke nach der Jugendlichen gesucht und um Hilfe beziehungsweise Hinweise gebeten. Demnach sei die 15-Jährige zum Getränkeholen in den Keller gegangen und nicht wieder zurückgekehrt.