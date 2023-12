Lebenstedt. Liam ist eines der Weihnachtsbabys am Helios Klinikum Salzgitter. Im Jahr 2023 gab es dort mehr Geburten als im vergangenen Jahr.

Dieser kleine Mann heißt Liam und hat einen besonderen Geburtstag: Heiligabend. Das Weihnachtsbaby gehört zu den Neugeborenen im Jahr 2023 im Helios Klinikum Salzgitter.

Insgesamt 797 Geburten und 4 Zwillingsgeburten hat das Lebenstedter Krankenhaus in diesem Jahr bis zum 21. Dezember verzeichnet, berichtet es in einer Pressemitteilung. Die Bandbreite beim Gewicht der Neugeborenen reichte demnach von 2200 Gramm bis hin zu 4815 Gramm. Im vorangegangenen Jahr verzeichnete das Klinikum 718 Geburten, wie Pressesprecher Mike Münkel mitteilt. Der geburtenstärkste Monat war der November. In diesem Monat erblickten 72 Kinder im Klinikum das Licht der Welt. Die Neugeborenen des aktuellen Jahrgangs kann man sich auf der „Storchentafel“ im Foyer des Klinikums anschauen.

Das Helios Klinikum Salzgitter ist der Pressemitteilung zufolge als perinataler Schwerpunkt eingestuft. Somit biete es eine Versorgung für Frühgeborene ab der 32. Schwangerschaftswoche mit einem Gewicht ab 1.500 Gramm, sofern keine anhaltenden gesundheitlichen Probleme zu erwarten seien.

red