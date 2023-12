Salzgitter. Eine kleine polizeiliche Weihnachtsgeschichte aus Salzgitter: Ein Mann fand am Samstag 815 Euro im Bankautomaten und gab das Geld bei der Polizei ab.

Wer das Münzgeld zuvor in der Filiale der Commerzbank in der Chemnitzer Straße in Lebenstedt einzahlen wollte, ist noch unbekannt, das soll allerdings mithilfe der Bank nach den Feiertagen ermittelt werden. Vermutlich hat der Automat das Geld nach dem Einzahlen wieder ausgeworfen.

red