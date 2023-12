Salzgitter. Außerdem wurde auf dem Lebenstedter Weihnachtsmarkt in eine Verkaufsbude eingebrochen. Der Polizei-Überblick für Salzgitter.

Auf der Berliner Straße in Lebenstedt ist am Freitagmittag eine 13-Jährige durch eine Böller-Explosion verletzt worden. Laut Polizeiangaben hielten sich nach Schulschluss mehrere Schülerinnen und Schüler an der Bushaltestelle Lutherkirche auf, als plötzlich durch eine unbekannte Person ein Silvesterböller gezündet wurde.

Durch die Explosion wurde die 13-jährige Schülerin am Kopf verletzt und musste durch Einsatzkräfte eines Rettungswagens versorgt werden.

Einbruch in Verkaufsbude auf Lebenstedter Weihnachtsmarkt

Auf dem Lebenstedter Weihnachtsmarkt wurde nach Polizeiangaben zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, in eine Verkaufsbude eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Verkaufsstand und entwendeten daraus verschiedene Lebensmittel. Der Gesamtschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Salzgitter sucht noch dringend Zeugen zu dem Fall. Diese mögen sich persönlich auf der Wache oder unter der Rufnummer (05341) 18970 melden.

Auto beim Parken in Salzgitter-Bad beschädigt

Am Freitag kam es auf dem Brawo-Parkplatz in Salzgitter-Bad zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 58-Jähriger parkte seinen VW Golf in der Zeit von 10.30 bis 11.15 Uhr, um vorweihnachtliche Einkäufe zu erledigen, so die Polizei. Bei seiner Rückkehr stellte er einen frischen, nicht unerheblichen Schaden an seinem Golf fest. Der Pkw muss beim Ein- bzw. Ausparken eines anderen Fahrzeuges beschädigt worden sein.

Der verantwortliche Fahrzeugführer verließ den Unfallort jedoch unerlaubt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen eine zurzeit unbekannte Person ein. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 in Verbindung zu setzen.

Geldbörse im Thermalsolbad Salzgitter-Bad geklaut

Im Thermalsolbad in Salzgitter-Bad wurde einem 57-Jährigen aus Braunschweig am Freitagnachmittag die Geldbörse gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann zwischen 15 und 17 Uhr zum Saunieren im Bad. Dort verstaute er unter anderem seine Geldbörse in einem Spind der Umkleide des Saunabereiches.

Später stellte der Braunschweiger fest, dass seine Geldbörse samt Inhalt entwendet wurde. Es entstand ein Schaden von zirka 150 Euro. Die Täter sind bislang unbekannt. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

