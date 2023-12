Salzgitter. Mit falschem Nummernschild touchiert er den Gegenverkehr und flüchtet, bei der Festnahme stellt die Polizei noch mehr Straftaten fest

Ein 21-Jähriger hat am Donnerstag, 21. Dezember, gegen 13.30 Uhr mit seinem Wagen ein Auto aus dem Gegenverkehr touchiert und anschließend Fahrerflucht begangen, so die Polizei Salzgitter. Zuvor hatte er dem 62-Jährigen die Vorfahrt auf der Kreuzung Nord-Süd-Straße / Von der Burg genommen. . An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden von mindestens 13.000 Euro, der ältere Herr verletzte sich leicht.

Die Polizei fahndete nach dem flüchtigen Fahrer und fand ihn und das Unfallfahrzeug in Engerode. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Unfallfahrer keinen Führerschein hat und mit falschen Kennzeichen unterwegs war. Zudem hatte der Fahrer eine Schreckschusswaffe und einen Teleskopschlagstock dabei. Die Polizei leitete zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

red