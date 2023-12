Salzgitter. Ein 28-jähriger, alkoholisierter Mann fügt Polizisten aus Salzgitter Prellungen, Schürfwunden zu und biss sie sogar. Wie kam es dazu?

Die Polizei ist am Donnerstag, gegen 23.25 Uhr, zu einem Streit in der Wolfenbütteler Straße gerufen worden. Grund des Einsatzes war den Angaben der Polizei nach ein Streit zwischen einem Taxifahrer und seinem 28 Jahre alten, alkoholisierten Fahrgast. Der Mann hatte sich zuvor in dem Fahrzeug erbrochen. Außerdem hatte der 28-Jährige auf den Fahrer eingeschlagen.

Als die Polizei die Identität des betrunkenen 28-Jährigen in Salzgitter überprüfen will, schlägt er zu

Als die Polizisten eintrafen und die Identität des Mannes überprüfen wollten, habe der 28-Jährige unvermittelt auf einen 25-jährigen Polizeibeamten eingeschlagen und ihn verletzt. Dem Beamten, seiner 24-jährigen Kollegin und einem weiteren zufällig anwesenden Polizeibeamten aus Berlin gelang es schließlich, den Mann unter Kontrolle zu bringen. Hierbei habe er sich massiv gewehrt.

Die beiden Beamten aus Salzgitter erlitten Prellungen, Schürfwunden und eine Bisswunde, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Die Polizei hat bei dem 28-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Außerdem wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

