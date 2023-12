Eine Fahndung der besonderen Art: Die Polizei Salzgitter hofft kurz vor Weihnachten, den Eigentümer dieses Stoffhundes ausfindig zu machen.

Mit einer Mitteilung der harmloseren Sorte wendet sich die Polizei Salzgitter an die Presse und will wissen: Wem gehört dieser Stoffhund? „Freundliche Finder“ haben den Hund in Thiede im Brotweg an der Danziger Straße gefunden und in der Polizeiwache abgegeben.

Nun hoffen die Ermittler, dass sich das Kind bei den Polizisten in Thiede meldet. „Es wäre doch wunderbar, wenn beide das Weihnachtsfest zusammen verleben könnten“, begründet die Polizei.

red