Salzgitter. Kemal Kaptan produziert schon seit vielen Jahren Dönerfleisch und führt auch das Kaptan Event-Center. Jetzt will er expandieren.

Kemal Kaptan hat schon ganz genaue Vorstellungen für den 400 Quadratmeter großen Neubauan seinem Event-Center in Lebenstedt. Bis jetzt ist vor allem der Rohbau am Kaptan Event-Center zu sehen. Der Grundriss ist aber schon erkennbar. 320 Gäste sollen schon im April oder Mai 2024 dort gehobenere türkische und internationale Spezialitäten genießen – in einem zweistöckigen Restaurant. Einen offenen Grill soll es geben und eine große Abluftanlage, damit es – nicht wie im Imbiss – im Speiseraum nach Essen und Fett riecht. Auch ein eigenes Raucherzimmer ist geplant. Sowie hochwertige Sanitäranlagen und eine Treppe außen, die auf die zweite Etage führt.