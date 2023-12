Lebenstedt. Sturmböen und Regen sorgen dafür, dass die Weihnachtsmärkte in Salzgitter-Bad und Lebenstedt nicht öffnen können.

Der Weihnachtsmarkt in Lebenstedt und der Weihnachtstreff in Salzgitter-Bad müssen aufgrund der Unwetterwarnung geschlossen bleiben. Der Weihnachtsmarkt in Lebenstedt solle voraussichtlich nur am Donnerstag geschlossen bleiben: „Am Freitag ist hoffentlich alles wieder in Ordnung“, so Jürgen Neumann von der Werbegemeinschaft City Lebenstedt.

Der Weihnachtstreff habe heute gar nicht erst aufgemacht, sagt Heinz Strauß von der Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad. Ob er am Freitag wieder öffnen könne, würde kurzfristig entschieden. „Die Sicherheit der Besucher geht vor“, stellt Neumann klar. Aus diesem Grund sei auch der Weihnachtsmarkt in Braunschweig heute geschlossen, heißt es vom Braunschweiger Weihnachtsmarkt-Veranstalter.

alr