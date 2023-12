Salzgitter. Ab in den Indoor-Spielplatz, zum Konzert oder ins Stadtbad. Lesen Sie hier, was man an den Feiertagen in Salzgitter unternehmen kann.

Keine Lust mehr auf Sofa, Plätzchen und warme Bettdecken in der Weihnachtszeit? Wenn Sie während der Feiertage der Drang packt, das Zuhause zu verlassen, gibt es in Salzgitter sowohl für die kleinen als auch großen Salzgitteraner einige Optionen.

Bescherung in Salzgitters Indoor-Spielplatz „Hally Gally“

Viel Bewegung und Spielspaß gibt es an den Weihnachtsfeiertagen im Indoor-Spielplatz „Hally Gally“ in Lebenstedt. Das Weihnachtsfest lässt sich dort sogar mit einem Besuch verbinden. Denn der Spielplatz hat über alle drei Weihnachtsfeiertage geöffnet. An Heiligabend von 10 bis 17 Uhr. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag soll sogar der Weihnachtsmann vorbeikommen und kleine Geschenke verteilen. An beiden Tagen ist das „Hally Gally“ von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Jumbo-Spieloase in Gebhardshagen ist über die Weihnachtsfeiertage übrigens geschlossen. Danach geht es aber auch dort von Dienstag bis Freitag, 14.30 bis 19 Uhr, und Samstag und Sonntag, 10 bis 19 Uhr, weiter.

Die Eissporthalle schließt in Salzgitter kurz vor den Feiertagen und öffnet nach Weihnachten wieder. © Rudolf Karliczek | Rudolf Karliczek

Eislaufen an Weihnachten? So hat die Eissporthalle geöffnet

Wer um das Weihnachtsfest noch einmal seine Kufen auspacken und eislaufen möchte, sollte sich in Salzgitter vor und nach den Weihnachtsfeiertagen einen Termin machen. Denn am 24. und 25. Dezember ist die Eissporthalle in Lebenstedt geschlossen. Aber bereits am zweiten Weihnachtstag öffnet die Eishalle wieder für den Publikumsverkehr. Von Dienstag, 26. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember, können Freunde des Wintersports dort von 11 bis 17 Uhr aufs Eis. Am Samstag, 30. Dezember, hat die Eissporthalle dann auch noch zusätzlich von 17.30 bis 21 Uhr geöffnet.

Baden gehen zur Weihnachtszeit in Salzgitter: Hier ist das möglich

Am ersten und am zweiten Weihnachtstag öffnen außerdem zwei Bäder in Salzgitter: Das Stadtbad in Lebenstedt ist am ersten Weihnachtstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet und am zweiten Weihnachtstag geschlossen. Dafür öffnet dann das Thermalsolbad in Salzgitter-Bad am zweiten Weihnachtstag von 9 bis 18 Uhr Schwimmhalle und die Gemeinschaftssauna. An Heiligabend sind beide Bäder allerdings geschlossen. Das Hallenbad in Thiede ist vom 22. Dezember bis zum 5. Januar geschlossen.

Konzerte in der Vorweihnachtszeit

In der Vorweihnachtszeit finden noch zwei Konzerte statt, bei denen man sich auf die Feiertage eintstimmen kann. Zum einen gibt Propsteikantorin Pia-Cécile Kühne unter dem Motto „Vom Zauber der Weihnacht …“ ein Konzert in der St. Mariae-Jakobi Kirche in Salzgitter-Bad. Los geht es dort am Mittwoch, 20. Dezember, 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Kühne will wohl auch das Friedenslicht aus Betlehem in die Kirche bringen, das seit 1993 als Zeichen für Freundschaft, Gemeinschaft und Verständigung aller Völker steht. Wer es sich nach Hause mitnehmen möchte, sollte für den Transport etwa eine kleine Laterne mitbringen.

Am Mittwoch, 20. Dezember, gibt außerdem der Opernsänger Björn Casapietra ein Konzert in der Martin-Luther-Kirche in Salzgitter-Bad mit dem Titel: „Christmas Lovesongs – Ein romantisches Weihnachtskonzert“. Online gibt es Karten über Eventim und Reservix ab 34,20 Euro. Mit Besinnlichkeit, Leidenschaft und Temperament möchte Casapietra in seinen Weihnachtskonzerten die Weihnachtszeit mit seinem Publikum erleben. Mit im Programm sind beispielsweise der amerikanische Weihnachtsklassiker „When a child is born“, dessen Melodie auch im ehemaligen deutschen Nummer-eins-Hit „Tränen lügen nicht“ verwendet wird. Und mit „Bist du bei mir“, einer Arie in Bachs Tradition, möchte sich Casapietra in die Herzen des Publikums singen. Außerdem erklingen berühmte Glanzlichter wie Händels Werke „Tochter Zion“ und „Ombra Mai fu“ – „Nie war ein Schatten“.

Jim‘s Beachbar öffnet am zweiten Weihnachtstag am Salzgittersee

Kurz vor und am Weihnachtsfest ist auch Jim‘s Beachbar am Salzgittersee für Kunden geöffnet. Am Samstag, 23. Dezember, findet dort ab 16 Uhr eine Weihnachtsparty mit „DJ Dom“ statt. Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag ist die Beachbar dann außerdem wieder regulär geöffnet.