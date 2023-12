Salzgitter. Noch bis Heiligabend haben der Weihnachtsmarkt und der Weihnachtstreff geöffnet. Was Sie nicht verpassen sollten - das ist das Programm.

Wer die Weihnachtsmärkte in Lebenstedt oder Salzgitter-Bad noch einmal besuchen möchte, muss sich sputen. Denn: Am Samstag, 23. Dezember, ist Schluss. Was die beiden Märkte in der letzten Woche noch bieten, lesen Sie hier.

Der Weihnachtstreff in Salzgitter-Bad bietet Bingo, Musik und den Lichterzauber

In Salzgitter-Bad geht es beim Weihnachtstreff am Montag, 18. Dezember, um 18.30 Uhr mit einem Weihnachts-Bingo weiter. Neben Kinderkarussell, Kunsthandwerk und Leckereien ist also auch für Unterhaltung gesorgt. Bingo-Meister ist erneut Rudi Karliczek. Die Wirtschafts- und Innovationsförderung der Stadt (Wis) und die Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad unterstützen die Aktion. Zu gewinnen gibt es Stadtgutscheine und viele Kleinigkeiten. Die Teilnahme am Bingo ist kostenlos, wer mitmachen möchte, sollte einen Kugelschreiber mitbringen.

Der Weihnachtstreff in Salzgitter-Bad ist bis zum 23. Dezember noch täglich von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Bis dann wird auch der „Lichterzauber“ im Rosengarten installiert sein. Die große Projektion am Haus der Musikschule läuft von 16 bis 22 Uhr, die anderen Lichter im Rosengarten sind durchgehend an.

Beim „Lichterzauber“ handelt es sich um ein besonderes Projekt der Weihnachtsbeleuchtung, die wie auch schon das Lichterfest in Lebenstedt vom Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ finanziert wird. Die Firma Benelux hat in vier Tagen dort ungefähr 27.000 LED-Lampen installiert und 13.000 Meter Kabel verlegt. Entstanden ist eine Lichterlandschaft im Rosengarten mit weihnachtlichen Themen. Auch die Stelzenläuferinnen und Walking-Acts des Künstlerinnenkollektivs „Comedy-Stewardessen“ sind noch einmal in Salzgitter-Bad unterwegs - nämlich Donnerstag- und Freitagabend.

Das Programm auf dem Weihnachtstreff: Am Dienstag, 19. Dezember, spielen um 18.30 Uhr Feinblech, am Mittwoch, 20. Dezember, um 18.30 Uhr Elisar, und am Donnerstag, 21. Dezember, 18.30 Uhr, gibt es eine Bilderpräsentation des Bürgervereins und Drehorgel mit Jens & Christian. Am Freitag, 22. Dezember, spielen um 18.30 Uhr Sound of Voices und zum Abschluss sorgt dann am Samstag, 23. Dezember, 18.30 Uhr, DJ Mocke für Unterhaltung.

Beim Weihnachtsmarkt in Lebenstedt gibt es viele Märchen, eine große Verlosung und eine Abschiedsparty

In der Lebenstedter City hat der Weihnachtsmarkt bis Samstag, 23. Dezember, täglich von 11 bis 19 Uhr. Das Programm in der letzten Woche sieht wie folgt aus: Am Dienstag, 19. Dezember, öffnet um 11 Uhr die Weihnachtsstube am Monument. Märchentante Ingrid Jessusek erzählt dann Märchen für Kinder. Der Eintritt ist frei. Am Mittwoch, 20. Dezember, öffnet die Weihnachtsstube am Monument um 16.30 Uhr. Auch dann gibt es wieder Geschichten für Kinder mit Märchentante Ingrid Jessusek. Der Eintritt ist frei.

Am Donnerstag, 21. Dezember, startet um 18 Uhr die große Weihnachtsverlosung. Laut Werbegemeinschaft City Lebenstedt werden Gewinne im Wert von über 2500 Euro verlost. Hauptgewinn ist ein Reisegutschein im Wert von 300 Euro. Die Weihnachtsstube am Monument öffnet am Freitag, 21. Dezember, um 18.30 Uhr. Dann gibt es von Märchentante Ingrid Jessusek Märchen für Erwachsene. Auch hier ist der Eintritt frei.

Das Finale am Samstag, 23. Dezember, bietet um 16.30 Uhr in der Weihnachtsstube am Monument „Olli‘s lustige Puppenbande“. Der Eintritt ist frei. Um 18 Uhr startet die große Abschiedsparty am Monument und die Schausteller verabschieden sich bis zum nächsten Jahr.