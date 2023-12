Salzgitter. Weihnachtliche Stimmung zauberten Landwirte und ihre Gespanne in zwei Ortschaften. Wie die Lichterfahrten liefen, lesen Sie hier.

Gleich in zwei Dörfern lockten am Samstag Lichterfahrten Hunderte Schaulustige an: in Lesse und in Lobmachtersen. In beiden Orten waren jeweils knapp 20 beleuchtete und weihnachtlich geschmückte Trecker und Anhänger dabei. In Lesse hatten die Schlepperfreunde die Aktion organisiert, in Lobmachtersen ein Team um Finn Jopp. Beide Lichterfahrten fanden in diesem Jahr zum dritten Mal statt.