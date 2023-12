Gebhardshagen. Tausende kommen stets zum Weihnachtsbaumschlagen der Landesforsten in den Salzgitter Höhenzug. Wir haben zwei Familien begleitet.

Marie Luise sitzt zufrieden auf ihrem eingenetzten Weihnachtsbaum. Dennis Schaare hockt daneben. Die beiden teilen sich eine Wild-Bratwurst und trinken einen Punsch. Geschafft. Familie Schaare aus Gebhardshagen hat ihren Weihnachtsbaum. Fündig geworden sind die beiden im Salzgitter Höhenzug – beim traditionellen „Weihnachtsbaumschlagen“ der Landesforsten. Seit Jahrzehnten lockt diese Veranstaltung Jahr für Jahr an zwei Tagen Tausende an. So auch in diesem Jahr.