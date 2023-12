Salzgitter. In ein Wohnhaus in der Straße Auf der Kappe wurde in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, in ein Wohnhaus im Salzgitteraner Stadtteil Gebhardshagen eingebrochen. Nach Polizeiangaben wirkten sie gewaltsam auf ein Fenster des Hauses in der Straße Auf der Kappe ein und gelangten so ins Innere.

Die Polizei ermittelt aktuell, ob etwas entwendet wurde. Der bisherige Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 1897-0 entgegen.

red