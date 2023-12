Flachstöckheim. Der Ortsrat der Ortschaft Südost beriet in seiner jüngsten Sitzung unter anderem über die Entwicklung von Bauland in diesem Bereich.

Die Stadt Salzgitter will neue Einwohner gewinnen, aber auch bereits in Salzgitter lebenden Menschen eine Bleibeperspektive geben, zumindest, was die Wohnsituation in Bezug auf Eigenheime betrifft. Dafür hat sie sich eine Wohnbauland- und Vermarktungsstrategie gegeben. Unter anderem darüber diskutierte am Mittwochabend der Ortsrat der Ortschaft Südost im Sportheim des FC Flachstöckheim. Wirklich glücklich waren die Mitglieder mit der Vorlage nicht, denn so recht scheinen sich die Menschen nicht für den Südosten Salzgitters zu interessieren.