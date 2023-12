Salzgitter. In einzelnen und für die Bürger wichtigen Bereichen gibt es Notdienste. Die Übersicht zu allen Teilen der Salzgitteraner Verwaltung.

Die Weihnachtstage und der Jahreswechsel kommen bald. Zur Planung für die Bürger weist die Stadtverwaltung schon jetzt auf ihre Dienstzeiten hin – unter dem Titel Stadtverwaltung „zwischen den Jahren“ geschlossen. Konkret heißt das: Von Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember, hat die Stadtverwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen. Ab Dienstag, 2. Januar, ist sie zu den bekannten Öffnungszeiten wieder erreichbar. Das berichtet Martin Neumann für das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

„Neben der Berufsfeuerwehr, deren Erreichbarkeit im Notfall uneingeschränkt besteht, gibt es während dieser Zeit nur in einzelnen wichtigen Bereichen einen Notdienst oder eine Rufbereitschaft.“ Folgend genannte Bereiche seien nur in Mindeststärke besetzt, und: ausschließlich unaufschiebbare Dienstleistungen könnten in Anspruch genommen werden.

Die Bereiche der Salzgitteraner Verwaltung mit Notdiensten

Ausländerstelle – Notfallkontakt (05341) 839-3221 und -3305, auslaenderstelle@stadt.salzgitter.de, Mi 9-12 Uhr, Do 9-15 Uhr, Fr 9-12 Uhr;

Bauordnung und Denkmalschutz – (05341) 839-3645, bauordnung@stadt.salzgitter.de, Mi 9- 15 Uhr, Do 9-17 Uhr, Fr 9-12 Uhr;

Bürger-Center Lebenstedt (das Bürger-Center Salzgitter-Bad ist geschlossen) – (05341) 839-3812 (nicht durchgängig), buergercenter@stadt.salzgitter.de, Mi 9-12 Uhr, Do 9-15 Uhr, Fr 9-12 Uhr (nur unaufschiebbare Pass- und Personalausweisangelegenheiten);

Gefahrenabwehr – (05341) 839-4022 und -4025, gefahrenabwehr@stadt.salzgitter.de, Mi 9- 12 Uhr, Do 14-17 Uhr, Fr 9-12 Uhr;

Güterkraftverkehr – (05341) 839-3648, gueterkraftverkehr@stadt. salzgitter.de, Mi, Do 8-15 Uhr, Fr 8-12 Uhr;

Gesundheitsamt (Fachgebiet Verbraucherschutz und Veterinärwesen) – (05341) 839-2226, Mi. 8-16.30 Uhr, Do. 11.30-15.30 Uhr, Fr. 11.30-15 Uhr (vorrangig Lebensmittelsicherheit und Tierschutz);

Gesundheitsamt (Infektionsschutz, Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsstelle) – (05341) 839 -2462, Mi, Do 9-13 Uhr, Fr 9-12.30 Uhr, (Leichenpässe und Bescheinigungen für das Mitführen von Betäubungsmitteln im Rahmen einer ärztlichen Behandlung nach Schengener Abkommen);

Kommunaler Ordnungsdienst – (05341) 839-3575, kod@stadt.salzgitter.de, Mi, Do 6-15 Uhr, Fr 6- 12 Uhr;

Soziales und Senioren (Obdachlosenbetreuung, Sozialer Dienst, Flüchtlingsunterbringung, Sozialhilfe) – (05341) 839-4080, soziales@stadt.salzgitter.de, Mi 9-15 Uhr, Do 9-17 Uhr und Fr 9-12 Uhr;

Standesamt – (05341) 839-3587, standesamt@stadt.salzgitter.de, Mi 9-12 Uhr, Do 9-15 Uhr, Fr 9-12 Uhr (Beurkundung von Sterbefällen);

Umwelt – (05341) 839-3222, umwelt@stadt.salzgitter.de, Mi 9- 15 Uhr, Do 9-17 Uhr, Fr 9-12 Uhr;

Kfz-Zulassungsstelle – (05341) 839-3790, zulassungsstelle@stadt.salzgitter.de, Mi und Do 9 bis 15 Uhr, Fr 9 bis 12 Uhr.

red