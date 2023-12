Salzgitter. Mirko Köhler hat Wohnung und Habseligkeiten bei einem Brand verloren. So geht der 58-Jährige mit seinem Schicksalsschlag um.

Ein paar Winterjacken, zwei Unterhosen und zwei Paar Socken, seine wichtigsten Dokumente und ein wenig Weihnachtsdeko, die er liebevoll am Fenster in der städtischen Notunterkunft angebracht hat. Damit lebt der 58-jährige Mirko Köhler seit dem 3. Oktober. Dem Tag, an dem er bei einem Wohnungsbrand seine gesamte Lebensgrundlage verloren hat. Sein Zimmer in der Notunterkunft hat er extra schön hergerichtet. In einem kleinen Kühlschrank verwahrt er ein paar Lebensmittel. Für die wichtigsten Dinge gibt es einen abschließbaren Schrank. In diesem Zimmer verbringt Köhler im Moment seine meiste Zeit. Lange will er dort aber nicht mehr bleiben.