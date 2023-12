Lebenstedt. Die Polizei berichtet von vorbildlichem Verhalten, Kupferdiebstahl und einem Autounfall - der Blaulicht-Überblick für Salzgitter.

Über einen ehrlichen Finder freut sich die Polizei Salzgitter. Wie diese berichtet, hat ein 21-Jähriger am Dienstagabend in der Lebenstedter InnenstadtBargeld von hohem dreistelligen Wert gefunden und bei der Polizei abgegeben. Das Bargeld wird nun dem Fundbüro übergeben. Um den Eigentümer des Geldes besser verifizieren zu können, hält sich die Polizei über die exakte Summe und den genauen Fundort bedeckt.

Täter sehen es auf Firma in Gebhardshagen ab

Kupferdiebe haben mehrere hundert Kilogramm Rohre aus einem Lagerraum in Gebhardshagen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Unbekannten auf ein Firmengelände in der Ritter-Gebhard-Straße ein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 12.30 Uhr. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Diebesgut per Fahrzeug abtransportiert wurde. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter 05341 867240.

Lebenstedt: Auto kracht gegen geparktes Fahrzeug

Im Schäferkamp in Lebenstedt ist es am Dienstag gegen 15.40 Uhr zu einem Unfall gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach kam eine 53-jährige Autofahrerin aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine im Boden verankerte Warntafel. Daraufhin kollidierte das Fahrzeug mit einem geparkten Auto, das von der Wucht des Aufpralls gegen zwei andere Fahrzeuge geschoben wurde. Mindestens zwei der vier Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 27.000 Euro und ermittelt zur Unfallursache.

red