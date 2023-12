Salzgitter-Bad. Die wechselvolle Entwicklung der Altstadtschule in Salzgitter-Bad zeichnet eine spannende Schulgeschichte der Region nach.

Unlösbar verbunden mit der Geschichte der Altstadt von Salzgitter-Bad ist die Schulgeschichte. Gab es in größeren Städten schon früh Dom-, Stifts- und Klosterschulen, waren es im Bereich von Salzgitter nur bescheidene Schulen, die den Nachwuchs an Gehilfen für die Kirche sichern sollte. Die Schulen wurden, wie in Salzgitter, selbst von der Kirche eingerichtet. Es waren sogenannte Pfarrschulen.