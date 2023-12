Salzgitter. Auf der Kreuzung Hoheweg/Frankfurter Straße hat sich am Montag eine heftige Kollision ereignet. Der Pkw-Fahrer kam ins Krankenhaus.

Auf der Kreuzung Hoheweg/Frankfurter Straße in Salzgitter ist es am Montag gegen 8 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel an der Kreuzung nicht in Betrieb. Der Mann kam mit seinem Kleinwagen Dacia Sandero aus Wolfenbüttel und beabsichtigte die Kreuzung in Richtung Salzgitter-Beddingen zu überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Frankfurter Straße in Richtung Salzgitter-Thiede fahrenden Lastwagen. Der Pkw krachte dabei in den Unteraufbau des Sattelzuges. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der verletzte Fahrer des Kleinwagens war in seinem Fahrzeug eingeschlossen und konnte erst mit technischen Mitteln der Feuerwehr befreit werden.

Rettungsdienst und Polizei waren bei dem Unfall am Montag im Einsatz. © FMN | Jörg Koglin

Mehrere Notrufe erreichten die Leitstellen in Salzgitter und in Braunschweig. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden Rettungseinheiten aus Wolfenbüttel und Salzgitter alarmiert. Die Berufsfeuerwehr Salzgitter sowie die Freiwillige Feuerwehr Thiede übernahmen als Ersteinsatzkräfte die Rettungsarbeiten und letztendlich die Befreiung.

Feuerwehr Salzgitter bringt Verletzten ins Braunschweiger Krankenhaus

Der Verletzte wurde durch das Notarztteam der Feuerwehr Salzgitter versorgt und in eine Braunschweiger Unfallklinik transportiert. Während der total beschädigte Pkw von einem Abschleppunternehmen beseitigt wurde, konnte der Sattelzug-Lkw nach einigen Hebelarbeiten mit der Brechstange wieder fahrbereit gemacht werden.