Salzgitter. Er besprüht ihre Hauswand. Außerdem: Ein Mann stirbt in Salzgitter bei Verkehrsunfall und die Polizei erwischt einen betrunkenen Fahrer

Ein 34-Jähriger hat am Samstag, um etwa 12 Uhr, laut Polizei eine Frau in ihrer Wohnung im Hans-Böckler-Ring 70 eingesperrt und anschließend die Hauswand mit einer Farb-Sprühdose beschrieben. Zunächst klebte er das Türschloss der Wohnung der 39-jährigen Frau Klebstoff zu. Anschließend beschmierte er die Hauswand unter anderem mit seiner Telefonnummer und Beleidigungen, so die Polizei Salzgitter weiter.

Mann betrunken und ohne Führerschein am Steuer erwischt

Die Polizei Salzgitter hat einen betrunkenen 49-jährigen Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 10.30 Uhr in der Neißestraße erwischt, so die Polizei. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann, der auf einem Roller unterwegs war, keinen Führerschein besitzt und betrunken fuhr. Der Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,68 Promille.

19-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall zwischen Reppner und Broistedt

Ein 19-Jähriger ist am Samstag um 10.34 auf der Kreisstraße 7 zwischen Reppner und Broistedt tödlich verunglückt. Er fuhr mit seinem Transporter auf der K7 in Richtung Broistedt, als er nach einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert, so die Polizei Salzgitter. Er sei auf den Grünstreifen gefahren, geriet dann ins Schleudern und rammte einen Baum. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle.