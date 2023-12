Salzgitter. Außerdem hatte der junge Mann 17 verpackte E-Zigaretten ohne gültige Steuerbanderole bei sich. Der Polizei-Überblick für Salzgitter.

In Salzgitter hat die Polizei einen 17-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe ausfindig gemacht. Bei der Kontrolle am Freitagabend gegen 22.20 Uhr in der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad stellten die Beamten außerdem fest, dass der junge Mann 17 verpackte E-Zigaretten ohne gültige Steuerbanderole mit sich führte.

Den 17-Jährigen erwartet nach Polizeiangaben nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Steuergesetz sowie gegen das Waffengesetz. Die Zigaretten und die Schusswaffe wurden beschlagnahmt.

Beim Ausparken anderen Pkw beschädigt– Verursacher flieht in Salzgitter-Bad

Bereits am Freitagmittag beschädigte ein 71-Jähriger beim Ausparken auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße An der Erzbahn in Salzgitter-Bad einen geparkten Pkw. Der BMW-Fahrer entfernte sich dann gegen 14.10 Uhr unerlaubt von der Unfallstelle.

Da er aber durch die Polizei bereits ermittelt wurde, erwartet den Mann nun ein Strafverfahren. Der Schaden wird auf rund 1300 Euro geschätzt.

red