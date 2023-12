Salzgitter. Die IG Metall kündigt weitere Streiks bei der Salzgitter AG an, um ihren Forderungen bei Tarifverhandlungen Nachdruck zu verleihen.

Rund 2000 Beschäftigte der Stahlindustrie in Salzgitter haben am Freitag vor der Salzgitter AG gestreikt, um ihren Unmut über die Arbeitgeberseite in der laufenden Stahltarifrunde und ihre Unterstützung für die Forderungen der IG Metall zum Ausdruck zu bringen. Das teilt die Gewerkschaft mit.

„Das war heute ein lautes Signal an die Arbeitgeber, dass ihr Verhalten am Verhandlungstisch völlig unverständlich ist. Die Beschäftigten in Salzgitter, aber auch an vielen weiteren Stahlstandorten in ganz Deutschland, stehen hinter der IG Metall und werden für die Forderungen weiter auf die Straße gehen. Seit dem 1. Dezember waren bereits mehr als 17.000 Kolleginnen und Kollegen bundesweit im Ausstand und es werden weitere folgen, solange bis der Protest endlich zur Einsicht bei den Arbeitgebern führt“, wird Thorsten Gröger, IG Metall-Bezirksleiter, zitiert.

Das fordert die Gewerkschaft IG Metall in Salzgitter

Der klirrenden Kälte vor dem Werkstor der Salzgitter AG werde man, wenn notwendig, auch in der Folgewoche mit hitzigen Streiks begegnen. Spürbar länger und härter könnte die Eskalation noch werden, sagte der Metaller. Die IG Metall setzt sich für eine Erhöhung der Monatsentgelte um 8,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten ein. Zusätzlich fordert die Gewerkschaft eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich sowie die Verlängerung der Tarifverträge zur Altersteilzeit, zur Beschäftigungssicherung und über den weiteren Einsatz von Werkverträgen.

Einige Beschäftigte schwangen vor der Salzgitter AG in Wikinger-Outfits die „Streikaxt“. © IG-Metall | Heiko Stumpe

Dieses Angebot haben die Arbeitgeber in den ersten Tarifverhandlungen gemacht

Nachdem sich Arbeitgeber und Gewerkschaft in der ersten Tarifverhandlung in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie nicht einigen konnten, habe sich das Angebot der Arbeitgeber auch in der zweiten Verhandlungsrunde nicht verbessert. Die Arbeitgeber hatten in den zwei vergangenen Verhandlungen eine Entgelterhöhung von 3,1 Prozent für 15 Monate angeboten. In einer weiteren Verhandlungsrunde am Donnerstag seien die Arbeitgeber zunächst in Sachen Arbeitszeit auf die Gewerkschaft zugekommen.

„Auf Zeit zu spielen, hilft in der aktuellen Zeit niemandem. Sowohl Unternehmen als auch die Beschäftigten brauchen Planungssicherheit. Den Verhandlungsprozess jetzt hinauszuzögern, ist ein Spiel mit den Sorgen der Kolleginnen und Kollegen. Sollte nicht schnell deutliche Bewegung in die Tarifrunde kommen, werden wir noch zwei, drei Gänge hochschalten und unsere Protestmaßnahmen intensivieren. Unser Werkzeugkasten ist noch randvoll“, wird der Bezirksleiter der IG Metall abschließend zitiert.

Am Montag, 11. Dezember, gehen die Tarifverhandlungen für die 68.000 Beschäftigten in der nordwestdeutschen Stahlindustrie in die nächste Runde.

RED