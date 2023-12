Lebenstedt. Nach Beschwerden über die Behindertentoiletten in Lebenstedt meldet sich die Stadt zu Wort. Was ausgebessert werden soll und was nicht.

Nachdem Beschwerden an unsere Redaktion wegen der öffentlichen Behindertentoilette an der Chemnitzer Straße in Lebenstedt herangetragen wurden – unserer Zeitung berichtete –, meldete sich die Stadt Salzgitter zu Wort. Die Beschwerden betrafen die Öffnungszeiten, fehlende Hilfen beim Toilettengang, eine nicht komplett funktionierende Tür und die Raumgröße. Auch ein Ratsbeschluss im Februar 2022 und ein Schlüssel sorgten für Fragen. Die Antworten der Stadt liegen unserer Redaktion schon länger vor.