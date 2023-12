Salzgitter. Zwei Gelbscheitelamazonen leben seit einem halben Jahr im Tierheim Salzgitter. Warum sie zweimal am Tag laut schreien.

In dieser Woche möchte das Tierheim-Team aus Salzgitter-Bad auf zwei exotische Tierheimbewohner aufmerksam machen. Alejandro und Valeria sind zwei Gelbscheitelamazonen, für die ein artgerechtes Zuhause mit reichlich Platz gesucht wird.

Zweimal am Tag haben die beiden Gelbscheitelamazonen einen Schreianfall - und das ist ganz normal

Gelbscheitelamazonen wie Alejandro und Valeria sind in der Regel ruhige Tiere, die tagsüber kaum über Zimmerlautstärke hinauskommen. Zweimal am Tag zeigen sie aber, was in ihnen steckt. Ihre Schreiattacken gehören zum normalen Verhalten der Amazonen. Morgens, wenn der Tag beginnt, und gegen Abend, lassen sie ihre Stimmen erklingen. Diese „Anfälle“ können bis zu einer halben Stunde dauern, sind aber durch einen geregelten Tagesablauf bedingt steuerbar.

Der zehnjährige Alejandro und seine ein Jahr ältere Partnerin Valeria leben seit rund einem halben Jahr im Tierheim Salzgitter. Ihr Besitzer verstarb, und leider war die Versorgung der Tiere nicht geregelt. Ihren Schicksalsschlag, ihre Bezugsperson verloren zu haben, haben die beiden Amazonen inzwischen überwunden. Gesundheitlich befinden sie sich in guter Verfassung.

Das Tierheim Salzgitter sucht für die beiden Vögel ein neues Zuhause mit viel Platz

Wer den Tiertrakt des Tierheims betritt, wird sich mitunter wundern, warum auf dem Flur Musik läuft. Alejandro und Valeria haben einen Sinn für gute Musik und lauschen dieser sehr gerne. So verwundert es auch nicht, dass sie hin und wieder Geräusche imitieren können, die sie aus dem Radio aufschnappen. Als Lieblingsspeise haben die beiden frisches Obst auserkoren. Ein wenig zurückhaltend präsentieren sich die zwei Exoten, wenn ihnen eine fremde Person gegenübersteht. Bei vertrauten Menschen sind sie zutraulich. Sie klettern dann aus ihrer Voliere auf die menschliche Schulter und begutachten das muntere Tierheimtreiben von dieser gesicherten Position aus.

Ihre zukünftigen Halter sollten Erfahrung im Umgang mit Amazonen vorweisen können. Zu bedenken ist dabei, dass Gelbscheitelamazonen bis zu 40 Jahre alt werden können, und dies eine große Verantwortung darstellt. Vermittelt wird das Duo nicht in reine Käfighaltung. Ein eigenes Vogelzimmer oder eine große Voliere mit der Möglichkeit auf Freiflug muss vorhanden sein.

red